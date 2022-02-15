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Минздрав Узбекистана опроверг информацию о денежном вознаграждении за прививку от COVID-19

CentralAsia (UZ) -  В соцсетях распространились сообщения о том, что узбекистанцам, вакцинированным от коронавируса, будут выплачиваться деньги. Минздрав Узбекистана назвал эти сообщения ложными.

В Министерстве признали, что в период пандемии COVID-19 участились случаи распространения различной необоснованной, недостоверной и неподтвержденной фиктивной информации. Эти сообщения о материальных выплатах вакцинированным входят в ту же категорию.

«Ложную информацию, которую публикуют на фоне ковида, приводит к различным недоразумениям, а в некоторых случаях и к чрезмерному замешательству среди широкой общественности. В частности, вышеуказанная информация о выплате 750 тыс. сумов (70 долларов) гражданам, получившим вакцину, была распространена именно с этой целью и не имеет официального основания», - заявили в Минздраве Узбекистана.

Отмечается, что получить самую достоверную информацию о процессе вакцинации можно на официальном сайте Минздрава ssv.uz и телеграм-каналах @ssvuz, @ssvmatbuotkotibi.

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