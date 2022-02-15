Министр ИКТ Узбекистана обсудил с резидентом IT Park экспорт высокооплачиваемых рабочих мест

CentralAsia (UZ) - Во вторник, 15 февраля, состоялась онлайн-встреча министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Шерзода Шерматова с компанией-резидентом IT Park «Exadel» в лице операционного директора Елены Круковской.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы по подготовке IT-кадров в Узбекистане, возможности расширения деятельности «Exadel», создания комфортных условий для деятельности организации, а также привлечения senior-специалистов в Узбекистан. сообщили в пресс-службе министерства.

Представители IT-компании «Exadel» выразили желание продолжать расширять свою деятельность на территории Республики Узбекистан, обучать еще больше молодежи IT-специальностям и принимать их в свою команду, привлекать senior- специалистов в страну для помощи начинающим локальным разработчикам в обучении и обмене опытами и знаниями.

Шерматов отметил, что готов оказывать поддержку в выполнении намеченных задач компании по обучению молодежи и привлечении опытных зарубежных специалистов. Министр предложил компании расширять свою деятельность, открывать свои офисы и привлекать молодежь к сфере IT в регионах Узбекистана, в частности, в Ферганской долине, где можно будет создать крупное IT-сообщество.

Кроме того, Шерзод Шерматов сообщил, что на данный момент идет разработка масштабного проекта под названием IT-Visa, который поможет упростить процесс релокации senior-специалистов в Узбекистан и позволит создать комфортные условия для их профессиональной деятельности и жизни в целом.

Для справки:

Exadel — международная IT-компания, основанная в 1998 году, занимающаяся разработкой программного обеспечения и IT-консалтингом. На сегодняшний день штат компании составляет около 2000 сотрудников в США, Германии, Польше, Литве, Украине, Беларуси, России, Узбекистане и Грузии.

Представительство компании Exadel зарегистрировано на территории Республики Узбекистан и является резидентом IT Park. На сегодняшний день в офисе Exadel в Узбекистане работают около 70 человек. К концу года это число планируется довести до 300.