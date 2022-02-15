Завод Uzbekistan GTL установил сотрудничество со швейцарской компанией

CentralAsia (UZ) - В рамках Недели энергетики Узбекистана на выставке ЭКСПО-2020 в Дубае между заводом Uzbekistan GTL и швейцарской компанией Clariant был подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, в рамках подписанного меморандума определены аспекты сотрудничества в области поставок заводу Uzbekistan GTL необходимой химической продукции.

Директор Мюнхенского офиса компании Clariant доктор Ральф Вейспаупт отметил, что представители компании с большим интересом наблюдают за осуществляемыми реформами в топливно-энергетическом и индустриальном секторах Узбекистана, и сегодня, учитывая большой потенциал республики, тщательным образом изучают возможность организации здесь производства химических реагентов и катализаторов.

Швейцарская компания Clariant – одна из ведущих мировых компаний по производству специализированной химической продукции. Она представлена на пяти континентах более чем 100 компаниями и насчитывает около 13 тысяч сотрудников по всему миру.