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В Узбекистане начнут поощрять лиц, сообщивших о растрате бюджетных средств

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 февраля издал постановление о повышении эффективности бюджетных расходов и усовершенствовании надзора за финансами. Об этом сообщает Минюст РУз.

Согласно документу, в структуре Минфина учреждается Государственная инспекция финансового контроля.

Одной из задач нового органа станет проверка соответствия расходов, направленных из бюджета на строительство, объёму и качеству выполненных работ. Для этого в составе инспекции создаётся управление по проведению контрольных замеров на строительных объектах.

Начиная с 1 апреля лица, сообщающие о входящих в сферу финансового контроля правонарушениях (например, нецелевые траты бюджета), будут получать вознаграждение.

До 1 января 2023 года планируется полностью запустить программный комплекс «Электронный ревизор-контролёр».

Надзор за расходованием бюджетных средств планомерно усиливается. Так, в декабре 2021 года президент постановил открыть доступ к онлайн-системе наблюдения за бюджетом для государственных программ.

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