В Монголии устанавливается коллективный иммунитет, и пандемия становится эндемичной, — советник Минздрава

CentralAsia (MNG) - Правительство снизило уровень повышенной готовности к стихийным бедствиям и переходе с «оранжевого» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на «желтый». Монголия объявила об открытии своих границ на международном уровне и сняла все ограничения на использование внутри страны, за исключением ношения масок, дезинфицирующих средств для рук, физического дистанцирования и вакцинации. В связи этим, О.Батбаяр, член Научного совета при Государственной чрезвычайной комиссии и советник Минздрава страны прояснил ситуацию с заражением COVID-19.

«Не только Монголия, но и весь остальной мир считает, что COVID-19 переходит от пандемии к эндемии. Пандемии имеют высокую заболеваемость и смертность во всех регионах мира. Однако в эндемичных случаях инфекция ограничена. Тем не менее, число случаев и смертей невелико. Поэтому считается, что COVID-19 перейдет из пандемии в эндемию. Длина волны омикронной версии имеет 10-кратное снижение смертности по сравнению с дельта-версией. Это почти близко к смерти от гриппа, и риск снизился», — говорит он.

«В будущем симптомы вируса будут легкими. Значит, человечеству пора адаптироваться к вирусу. Страны по всему миру начали снимать ограничения на пандемию. Точно так же наша страна открывает школы и переходит к более простому образу жизни», — сказал О.Батбаяр.

Снятие всех ограничений во время пандемии не приведет к значительному увеличению числа заболевших. Мы достигли своего пика, поэтому он не будет увеличиваться. Могут появиться последующие версии и подверсии коронавируса. Однако он протекает легче, имеет меньше симптомов и может быть более заразным. Считается, что в нашей стране установлен коллективный иммунитет. Коллективный иммунитет, это означает неуклонное снижение числа заболевших и снижение смертности, — пояснил О.Батбаяр.

«Люди, которые заражаются повторно после однократного заражения, должны получить дополнительную дозу вакцины. Исследования показали, что естественный иммунитет, или иммунитет после болезни, лучше всего сочетается с вакцинным иммунитетом для защиты от последующих вспышек. Монголия предоставила своим гражданам широкий спектр вакцин, в том числе Pfizer, Astra Zeneka и Sinopharm, а также предоставила больше коек и больше бесплатных лекарств через домохозяйства. В результате было зарегистрировано только 580 смертей на 1 миллион человек от COVID-19, что в три, четыре раза меньше, чем в США и Великобритании. И этот показатель в России составляет 6-6,5 тысяч. смертей на 1 млн человек».

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