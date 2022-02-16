ЕБРР и We-Fi поддерживают трансформацию монгольского бренда детской одежды UR.mine

CentralAsia (MNG) - В сегодняшнем высококонкурентном и требовательном мире рождение детей — это событие, которое меняет жизнь всех родителей. Но особенно для молодых женщин рождение ребенка — это радикально преобразующий опыт, который влияет не только на их личностный рост, но и на их карьеру и будущие перспективы. Поэтому, когда Уянга Амарсайхан, банковский работник из Улан-Батора, Монголия, оказалась дома и ухаживала за своим первым ребенком, она поняла, что не хочет, чтобы ее профессиональные амбиции угасли.

«Стресс от родов в сочетании с давлением социальных сетей наносит значительный ущерб психическому здоровью женщин. Я просто не могла сидеть без дела, запертая дома. Поэтому я начала изучать бизнес-предприятия, которыми можно было бы управлять из дома», — говорит Уянга, объясняя происхождение своего бренда детской одежды «UR.mine», что переводится с монгольского «Үр Минь» как «My Baby».

Благодаря консультационным услугам, предоставляемым ЕБРР и финансируемым Финансовой инициативой женщин-предпринимателей (We-Fi), Уянга превратила свой стартап в процветающий бизнес, который не только решает проблемы, с которыми сталкиваются молодые матери, но и создает для них возможности трудоустройства.

Возможность в маскировке

По мере того, как новорожденный Уянги рос здоровым младенцем, поиск подходящей детской одежды становился постоянной проблемой: качественные материалы, доступные цены и хороший выбор никогда не были одновременно доступны на монгольском рынке детской одежды. Поэтому Уянга стремилась решить эту проблему, создав производственное предприятие в Монголии и основав свою компанию в 2017 году. С лозунгами на продуктах, которые переводятся в ласкающие фразы, такие как «Хозяин семьи» и «Любимый мамой и папой», UR.mine's первая партия стала хитом.

Второй успех Уянги пришел два года спустя, когда она произвела впечатление на инвесторов монгольской адаптацией «Dragon’s Den» и получила финансирование в размере 71 млн тугриков (около 22 000 евро), что позволило ей установить партнерские отношения с производителем органического хлопка в Гуанчжоу, Китай, и запуск первого официального фирменного магазина UR.mine в столице Монголии Улан-Баторе. Перенесемся в 2022 год. Уянга обеспечивает работой 18 домохозяек и продает свои товары через 7 магазинов местных брендов и 4 дистрибьюторов по всему миру.

Простор для дальнейшего роста

Хотя UR.mine пользовалась значительным успехом, Уянга знала, что ей нужна профессиональная помощь, чтобы улучшить бизнес-процессы своей компании и обеспечить высокую производительность бизнеса в будущем.

«Поскольку другие конкурирующие бренды выходят и растут на рынке детской одежды, мы начали терять контракты и заказы от наших клиентов. Мы отчаянно нуждались в профессиональном руководстве по управлению брендом, чтобы сделать бизнес устойчивым», — объясняет Уянга.

Именно тогда она узнала о программе ЕБРР «Женщины в бизнесе», которая направлена на содействие участию женщин в бизнесе с помощью консультационной помощи, специально оптимизированной для нужд женщин-предпринимателей.

В рамках программы UR.mine получила профессиональные услуги от консалтингового агентства BrandArte, которое помогло перезапустить UR.mine под новой и интересной идентичностью бренда, подчеркивающей качество материалов, комфорт, дизайн и цену. За короткое время эта смелая кампания повысила узнаваемость бренда на рынке, изобилующем конкуренцией.

«Консультационный проект оказал глубокое влияние на восприятие и удержание клиентов. Это совместное действие дало нашей компании и нашим сотрудникам толчок, в котором мы отчаянно нуждались, чтобы опередить конкурентов. Теперь у нас больше клиентов, чем когда-либо раньше», — отмечает Уянга.

Международное будущее

Теперь, прочно укоренившись на монгольском рынке, UR.mine стремится изучить возможности индивидуального пошива детской одежды для монголов, живущих в Японии и США. Кроме того, возрождение коллекции кашемира в рамках консультационного проекта вызвало новый спрос у родителей на мягкую и теплую зимнюю защиту для новорожденных.

«С момента перезапуска наши ежемесячные продажи утроились. Мы планируем экспортировать изделия из кашемира к 2023 году», — отмечает Уянга, рассказывая о будущем бренда UR.mine. «Как первый в Монголии бренд детской одежды, использующий органические материалы, у нас есть много возможностей для роста. Но без поддержки ЕБРР ни одно из наших стремлений не было бы реализовано».

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