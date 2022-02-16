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Национальный костюм Монголии, который носил спортсмен Б.Ачбадрах, будет передан Музею МОК

CentralAsia (MNG) -  15 февраля, руководство Монгольского национального олимпийского комитета (МНОК) обменялось мнениями о сотрудничестве с Джеймсом Маклеодом, директором отдела по связям с НОК и организации «Олимпийская солидарность», и Жеромом Пуэйвэ, главой отдела институциональных отношений и управления — Департамента по связям с НОК, МОК.

Руководство МНОК выразило готовность расширять свои внешние связи и проводить международные конференции и семинары в Улан-Баторе.

По просьбе Олимпийского фонда культуры и наследия МОК монгольский национальный костюм (дээл) и головной убор (малгай), которые спортсмен Ачбадрах носил на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, будут переданы в дар Олимпийскому музею МОК в Лозанне, Швейцария.

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