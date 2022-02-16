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Монгольский бренд «Лапша» получил золотую медаль в России

CentralAsia (MNG) -  Создатель национального бренда Green Group успешно приняла участие в мероприятии «ПРОДЭКСПО-2022», организованном в России, и получила награду «ЛУЧШАЯ ИННОВАЦИЯ» и золотую медаль за многие семенные продукты бренда «Лапша» (мука, макаронные изделия).

Фабрика «Лапша» мощностью 50 тонн макаронных изделий в сутки с использованием современных передовых технологий и оборудования производит около 50 видов макаронных изделий и около 30 видов лапши нарезной и поставляет их покупателям. Торговая марка «Лапша», поставляющая качественную продукцию без пищевых добавок и гарантированную европейским стандартам, успешно работает с момента выхода на рынок и в настоящее время занимает 77% внутреннего рынка.

Бренд «Лапша» уникален тем, что обогащает свою продукцию элковитом немецкого производства, который содержит необходимые витамины В1, В2, В9, железо и фолиевую кислоту.

В рамках своей миссии по представлению мира Green Group, создатель национального бренда, работает над экспортом возобновляемых природных ресурсов Монголии в экономику, освоением инноваций, производством экологически чистых продуктов и расширением своего рынка.

«Продэкспо» - крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе.

На «Продэкспо» представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, для здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотические продукты.

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