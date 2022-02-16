Образцовая организация зимних Олимпийских игр в Пекине: монгольский китаевед

CentralAsia (MNG) - Организация проходящих в Пекине зимних Олимпийских игр 2022 года является образцовой для всего мира, заявил ведущий монгольский китаевед.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине открылись 4 февраля грандиозной и новаторской церемонией открытия, когда около 2900 спортсменов из 91 страны и региона собрались в Пекине на 17-дневный спортивный гала-концерт.

«Олимпийские игры, символ единства человечества и величайший праздник спорта, успешно организуются на самом высоком уровне», — сказал Хорлоо Баатархуу в недавнем интервью агентству Синьхуа.

Олимпийские игры в Пекине наиболее близки к идее о том, что Олимпийские игры являются символом единства человечества, сказал Баатархуу, подчеркнув, что Олимпийские игры очень хорошо организованы и служат примером для всего мира.

По мнению исследователя, зимние Олимпийские игры в Пекине имеют новые черты по сравнению с предыдущими Олимпийскими играми.

В частности, великолепная церемония открытия зимних Олимпийских игр была проведена в соответствии со строгим планом борьбы с пандемией экономичным, экологически чистым и безопасным образом, что соответствует обещаниям Китая провести «зеленую, простую, безопасную и инклюзивную Олимпиаду», сказал Баатархуу.

Кроме того, зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине стали наиболее гендерно сбалансированными играми, что свидетельствует о важности гендерного равенства, сказал он.

Олимпийский котел для зимних Олимпийских игр в Пекине зажгли два китайских олимпийца, мужчина и женщина. «Традиционно олимпийский котел зажигают известные спортсмены или деятели, но в этот раз его зажгли молодые спортсмены... и дали шанс молодым спортсменам», — сказал он.

Пекин-2022 — это первые зимние Олимпийские игры, проведенные после того, как Международный олимпийский комитет изменил свой девиз на «Быстрее, выше, сильнее — вместе», что нашло отражение в лозунге Пекина-2022 «Вместе за общее будущее».

Баатархуу сказал, что организаторы Пекинской Олимпиады-2022 действительно «сотрудничают» со многими странами и регионами, а также с международными организациями, чтобы сделать Олимпиаду безопасной во время пандемии.

Еще одна особенность, которая сильно впечатляет Баатархуу, - это повторное использование площадок Пекина 2008, поскольку есть только одна недавно построенная ледовая арена - Национальный конькобежный овал «Ледяная лента».

Он сказал, что это свидетельствует о поддержке Пекином 2022 года усилий МОК по сокращению расходов городов, принимающих Олимпиаду.

По случаю зимних Олимпийских игр в Пекине Баатархуу недавно опубликовал книгу под названием «История монголо-китайских отношений физической культуры и спорта» о спортивном сотрудничестве между двумя странами за более чем 70 лет с момента установления их дипломатических отношений.

Книга содержит около 360 фотографий и архивных документов, посвященных многим спортивным событиям между двумя странами, в том числе участию Монголии в летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине и путешествию 13 монгольских велосипедистов по маршруту Улан-Батор — Пекин — Улан-Батор на велосипеде в 1954 году.

Есть поговорка, что если кто-то хочет определить будущее, он должен изучить прошлое, сказал он, выразив уверенность, что книга поможет любителям спорта, спортивным журналистам и спортивным деятелям улучшить свои знания о спортивном сотрудничестве между двумя странами.

Как сказал Баатархуу, Пекин — дружелюбное место для монголов. В 2008 году в своей истории Монголия выиграла две первые золотые олимпийские медали на летних Олимпийских играх в Пекине и первую золотую медаль Паралимпийских игр.

Спорт может не только улучшить здоровье людей, но и сыграть важную роль в укреплении взаимопонимания и дружбы между народами стран, а также в содействии миру и единству во всем мире, сказал посол Китая в Монголии Цай Вэньруй в своем поздравлении к выходу книги Баатархуу.

«По случаю зимних Олимпийских игр в Пекине Baatarkhuu выпустила эту книгу. Книга, содержащая богатые фотографии и исторические материалы о спортивном сотрудничестве с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, показала неповторимое очарование спорта и широкое поле для будущих двусторонних отношений. сотрудничество в этой сфере», — сказал Цай.

Посол Китая выразил надежду, что, воспользовавшись зимними Олимпийскими играми в Пекине, дружеские отношения между двумя странами выйдут на новый уровень.

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