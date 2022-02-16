За сутки в Монголии выявили 834 новых случая COVID-19

CentralAsia (MNG) - Как сообщает Минздрав страны, за последние 24 часа в Монголии было выявлено 834 новых случая заражения Covid-19. Общее количество заболевших возросло до 458 тыс. 475.

Из новых случаев 479 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 355 случаев было выявлено в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 1 тыс. 723 пациента находятся в легком, 3 тыс. 855 — в состоянии средней степени тяжести, 541 — в тяжелом и 48 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки зафиксирован 1 случай смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 77.

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