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В Казахстане за сутки выявили свыше 1,2 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 тыс. 293 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 580;

- Павлодарская область — 129;

- Карагандинская область — 124;

- город Нур-Султан — 112;

- Северо-Казахстанская область — 109;

- Костанайская область — 87;

- Алматинская область — 84;

- Восточно-Казахстанская область — 75;

- Западно-Казахстанская область — 71;

- Акмолинская область — 54;

- Атырауская область — 24;

- Актюбинская область — 17;

- Жамбылская область — 15;

- город Шымкент — 15;

- Мангистауская область — 5;

- Кызылординская область — 5;

- Туркестанская область — 2.

На сегодняшний день в стране всего выявлен 1 млн 293 тыс. 901 заболевший коронавирусом.

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Коронавирус в Казахстане
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