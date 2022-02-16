В Казахстане за сутки выявили свыше 1,2 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 тыс. 293 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 580;
- Павлодарская область — 129;
- Карагандинская область — 124;
- город Нур-Султан — 112;
- Северо-Казахстанская область — 109;
- Костанайская область — 87;
- Алматинская область — 84;
- Восточно-Казахстанская область — 75;
- Западно-Казахстанская область — 71;
- Акмолинская область — 54;
- Атырауская область — 24;
- Актюбинская область — 17;
- Жамбылская область — 15;
- город Шымкент — 15;
- Мангистауская область — 5;
- Кызылординская область — 5;
- Туркестанская область — 2.
На сегодняшний день в стране всего выявлен 1 млн 293 тыс. 901 заболевший коронавирусом.