Узбекистан опустился на 9 позиций в Индексе экономической свободы

CentralAsia (UZ) - Узбекистан занял 117-е место из 177 стран в ежегодном рейтинге «Фонда наследия» (The Heritage Foundation) по Индексу экономической свободы – 2022.

Согласно индексу Heritage Foundation, Узбекистан набрал 55,7 балла, что на 9 позиций ниже, чем в 2021 году.

В рейтинге Узбекистан расположился в группе стран, экономика которых во многом несвободна.

По данным Министерства экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан, за последние пять лет до 2021 года страна поднялась в рейтинге на 35 позиций.

Снижение на 9 пунктов в 2022 году связано с «изменениями в методологии данного отчета, включая ряд показателей», говорится в сообщении министерства.

В частности, по показателю судебной эффективности Узбекистан по сравнению с прошлым годом потерял 37,7 балла, а по показателю прав собственности - 26,2 балла. Однако значительный рост наблюдался по показателям свободы торговли (+20,2), инвестиций (+30,0), финансовой свободы (+20,0) и монетарной свободы (+1,3).