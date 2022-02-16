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ВОЗ обеспокоена уровнем вакцинации от коронавируса пожилых в Узбекистане на уровне менее 40%

CentralAsia (UZ) -  Директор Европейского регионального бюро Ханс Клюге выразил обеспокоенность низким уровнем вакцинации от коронавируса в ряде стран.

Ханс Клюге отметил, что уровень вакцинации пожилых людей старше 60 лет в Узбекистане составляет менее 40%.

По словам Клюге, аналогичная ситуация наблюдается в Боснии, Болгарии, Кыргызстане и Украине.

В то же время в Минздраве Узбекистана сообщили, что по состоянию на 14 февраля на первом этапе вакцинировано 19 545 501 человек, на втором – 15 21 734 человека, на третьем – 8 534 891 человек.

По данным министерства, показатель вакцинации первой дозой составляет 91,1% от запланированного количества населения, все дозы получили – 70,4%.

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