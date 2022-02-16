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В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 11 человек

CentralAsia (KZ) -  За сутки, 14 февраля, от коронавируса и связанной с ним пневмонии в Казахстане умерли 11 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 7 человек, еще 4 пациента умерли от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

Также отмечается, что 14 февраля врачи зарегистрировали 78 случаев ковидной пневмонии.

На утро 16 февраля лечение от COVID-19 продолжают получать 45 тыс. 328 человек (44 тыс. 171 КВИ+ и 1 тыс. 157 КВИ-), из них в стационарах находится 6 тыс. 191 пациент, на амбулаторном уровне – 39 тыс. 137 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 308 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 133 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 101 пациент.

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Коронавирус в Казахстане
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