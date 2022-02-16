Байден заявил, что США не планируют размещать ракеты на Украине

CentralAsia (CA) - Ни США, ни НАТО не размещали своих ракет на территории Украины и не планируют этого делать. Соответствующее заявление во вторник, 15 февраля, сделал американский лидер Джо Байден.

По его словам, Вашингтон, НАТО, а также Киев не настроены по отношению к России угрожающе.

«Позвольте выразиться четко по поводу того, чего мы не делаем. Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой России. Украина не угрожает России. У США и у НАТО нет ракет на Украине. У нас нет планов их там размещать», — отметил глава Белого дома на брифинге.

Ранее во вторник президент США заявил о санкциях на случай «вторжения» России на Украину, которые подготовили Вашингтон и его союзники.

По его словам, речь идет о мощных санкциях, которые не были задействованы в 2014 году и которые окажут давление на самые значительные финансовые институты и ключевые сферы промышленности.

Тремя днями ранее газета Politico писала о том, что президент США Джо Байден во время переговоров с союзниками в режиме видеоконференции якобы заявил, что Россия может напасть на Украину 16 февраля.

Песков назвал такие высказывания беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности в европейских странах. По его словам, президент России Владимир Путин иногда даже шутит — просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война.

В последние несколько месяцев западные политики и СМИ выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России против Украины. Москва неоднократно отвергала эти обвинения, подчеркивая, что никому не угрожает, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у российских границ.