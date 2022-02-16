Политика возрождения туризма в Монголии: В этом году будет привлечено 200 тыс. туристов

CentralAsia (MNG) - 14 февраля по инициативе Министерства окружающей среды и туризма в связи с официальным заявлением правительства Монголии о полном открытии международного сообщения и снятии ограничений в связи с пандемией состоялась дискуссия на тему «Политика возрождения-туризм».

В прошлом году количество туристов во всем мире сократилось на 74 процента. Однако в Монголии доходы от туристической сферы, сократившиеся на 94 процента, были нарушены доходов на 600-700 миллионов долларов. В этом году Монголия планирует привлечь 200 тысяч туристов которые направляются в Китай и Россию.

Вот некоторые основные моменты форума дискуссии на тему «Политика возрождения-туризм»:

Будет выдана электронная виза для поездки в Монголию

-Три типа виз выдаются в электронном виде гражданам 36 стран для облегчения поездок иностранцев в Монголию и привлечения инвестиций. Электронная виза была запущена на пробной основе в октябре 2021 года и выдается через систему электронной визы в течение 20-72 часов. В будущем мы будем работать над увеличением числа стран, выдающих электронные визы, — сказала министр иностранных дел Б.Батцэцэг.

Привлечение корейских туристов в Монголию

-Корейские туристы часто ездят в Китай. Поэтому в министерстве подчеркнули, что будут проводить политику по привлечению корейских туристов в страну. Ожидается, что Монголию посетят туристы из Юго-Восточной Азии и Западной Европы.

Либерализация воздушного транспорта

- Подчеркнуто, что одним из столпов развития туризма является либерализация воздушного транспорта. Это сделает рынок более конкурентоспособным и внедрит новые практики по международным стандартам. Монголия составит конкуренцию крупным международным авиакомпаниям и выиграет с точки зрения тарифов и маркетинга.

Привлечение туристов национальным брендом

- Министерство культуры проводит исследование национального брендинга. Исследование основано на том, как Монголия выглядит за границей, как привлечь туристов и как продвигать страну. Брендинг отражает историю, культуру, кочевой стиль, природу и культурное наследие.

Туристов будут вакцинировать бесплатно

-Монголия готова открыть свои границы и принять туристов, которые прошли полный курс вакцинации. Непривитых туристов вакцинируют бесплатно. Такое решение было принято потому, что наша страна имеет достаточные запасы вакцин.

Что касается паспорта вакцинации, то достигнуто взаимное признание «Свидетельства о состоянии здоровья для международных поездок» с Казахстаном, Венгрией, Турцией , Японией, Индией и Великобританией, и на данный момент ведутся переговоры с такими странами, как Канада, ОАЭ, Южная Корея, Китай, Россия и ЕС.

Если иностранец заразится коронавирусом в Монголии, он получит бесплатное лечение

-Министерство здравоохранения проводит исследование о том, как поддержать туризм. В рамках этого туристы будут лечиться бесплатно, если они заразятся Covid-19 во время путешествия по Монголии. Считается, что, если кто-то серьезно заболеет и умрет от инфекции Covid-19 во время путешествия по Монголии, это окажет негативное влияние на будущих туристов.

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