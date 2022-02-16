Бывший политзаключенный Гельды Кяризов решил баллотироваться в президенты Туркменистана

Гельды Кяризов

CentralAsia (TM) - Известный своими оппозиционными взглядами бывший политзаключенный Гельды Кяризов решил баллотироваться на пост президента Туркменистана. Соответствующую запись опубликовал сайт «Туркмен Юрт».

По словам Кяризова, решение он принял после того, как претендентом на пост президента стал сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова Сердар. Оппозиционер возмутился тем, что «отпрыск в абсолютно династийной форме, как потомок фараонов» будет управлять страной.

«Фактически они уже более одного года руководят государством, у каждого есть свой дворец и свой президентский самолет «боинг» для перелетов. То есть они полностью распоряжаются государством. Мы все это видим, но к сожалению, большая часть населения просто не верит своим глазам, у них происходящее не укладывается ни в сознании, ни в сердце», — сказал Кяризов. Обращаясь к избирателям, кандидат на пост президента призвал сплотиться, чтобы победить тиранию вместе.

Гельды Кяризов — туркменский коневод, активно занимавшийся сохранением ахалтекинской породы. При Сапармурате Ниязове занимал пост министра по лошадям. В 2002 году власти осудили его на 6 лет по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и контрабанде кобылы. По данным многих правозащитных организаций, дело против Кяризова было сфабриковано. Коневод пробыл в заключении более 5 лет, в том числе несколько лет в колонии Овадан Депе. В 2007 году новый глава республики Гурбангулы Бердымухамедов помиловал Кяризова: его выпустили на свободу, но установили запрет на выезд из страны. Лишь в 2015 году благодаря поддержке международных правозащитников бывший политзаключенный и его семья переехали в Москву.

Ранее в СМИ появилась информация о намерении Сердара Бердымухамедова баллотироваться в президенты, о чем объявили на девятом внеочередном съезде Демократической партии Туркменистана. Он может стать преемником отца, что подтверждают некоторые факты. Например, в прошлом году Сердар появился на передовице правительственной газеты «Нейтральный Туркменистан», хотя это место много лет неизменно отдавалось под портрет Аркадага — президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Центризбирком Туркменистана назначил досрочные выборы президента на 12 марта.