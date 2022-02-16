В Монголии медный концентрат Оюу-Толгой будет сертифицирован по международным стандартам

CentralAsia (MNG) - Вчера Центральная геологическая лаборатория Монголии и ООО «Оюу-Толгой» подписали «Договор о внешнем осмотре экспортных концентратов».

Согласно постановлению правительства Монголии от 2013 года, Центральная геологическая лаборатория проводит мониторинг продукции, экспортируемой с обогатительной фабрики Оюу-Толгой.

Сегодняшнее соглашение является возобновлением работы, проделанной за последние девять лет. Другими словами, лаборатория может работать по международным стандартам цен. Крупные проекты с участием государства и экспортом горнодобывающей продукции должны быть проанализированы и сертифицированы.

Лаборатория определяет содержание меди, золота, серебра и 20 микроэлементов в фасованном медном концентрате компании «Оюу-Толгой» с использованием одобренных на международном уровне методов, таких как классические химические методы и современные методы инструментального анализа.

«В 2021 году выручка от продаж Оюу-Толгой составила 2,1 миллиарда долларов США, что является самым высоким рекордом в истории. Поэтому мы считаем, что в результате этого соглашения о реформе проект Оюу-Толгой станет более безопасным и будет отвечать интересам монгольской стороны», — сказал Г.Тэмуулэн, депутат парламента Монголии.

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