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Врач назвал «ушной» симптом рака
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Злокачественные опухоли в области шеи очень коварны и выявить их иногда можно по очень необычным, неспецифичным признакам, среди которых заложенность в ушах, заявил Express врач из Центра протонной медицины в Праге Йиржи Кубеш.

Как объяснил специалист, рак в области шеи может дать осложнение на любую часть тела, так как распространяется через кровь и лимфатическую систему. Он отметил, что опухоли в районе головы становятся все более распространенными, но информации о них пока что мало. Существует мнение, что этот вид онкологических заболеваний развивается часто из-за вируса папилломы человека.

Опухоли шеи и головы часто развиваются в районе носа и горла, поэтому симптомы появляются в этих областях, но иногда случаются необычные проявления.

«Например, постоянно заложенные уши — ощущение, похожее на состояние после погружения в бассейн, или постоянная боль в ухе могут быть признаком рака в этой области и вокруг нее», — рассказал Кубеш.

Также на рак могут указывать отечность шеи, болезненное состояние десен, язвы и пятна во рту. При этом врач отметил, что это неспецифические симптомы рака, поэтому часто люди не придают им значения.

«Боль в горле, которая длится более двух недель, или если у вас есть какие-либо изменения голоса или охриплость, также должны вызывать тревогу», — продолжил специалист.

Он подчеркнул, что рак необходимо выявить как можно раньше — так шансы на излечение намного выше.

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