В Таджикистане за сутки выявили 3 случая COVID-19

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за сутки, 15 февраля, было выявлено 3 случая заражения COVID-19, сообщает Минздрав страны.

Отмечается, что число вылечившихся от коронавируса за сутки составило 8 человек.

В целом, с начала пандемии, по данным министерства, по настоящее время число заболевших в Таджикистане составило 17 тыс. 385 человек, общее количество излечившихся – 17 тыс. 249 человек.

Официальное число смертей не меняется уже несколько месяцев - 124 человека.

По состоянию на 1 февраля в стране вакцинировано 4 млн 594 тыс. 703 человека.

Вторую дозу вакцины к этой дате получили 3 млн 902 тыс. 269 из числа взрослого населения страны.

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