В Узбекистане выявлено 296 случаев COVID-19 и 52 коронавирусной пневмонии

- Узбекистан, общество
- 11:54, 16 февраля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 234 359. В течение прошедших суток зафиксированы 296 новых случаев, сообщает Минздрав республики.
Также у 52 человек диагностирована пневмония.
Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1609 летальных исходов).
За день выздоровели 1310 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 220 466).
На лечении находятся 12 284 больных COVID-19.
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