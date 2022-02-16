экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане выявлено 296 случаев COVID-19 и 52 коронавирусной пневмонии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 234 359. В течение прошедших суток зафиксированы 296 новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Также у 52 человек диагностирована пневмония.

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1609 летальных исходов).

За день выздоровели 1310 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 220 466).

На лечении находятся 12 284 больных COVID-19.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Госсекретарь Минцифры Монголии встретилась с послом Индии
  • В Узбекистане выявлено 296 случаев COVID-19 и 52 коронавирусной пневмонии
  • Трудовые мигранты Таджикистана могут получить российскую пенсию


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com