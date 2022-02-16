В Узбекистане выявлено 296 случаев COVID-19 и 52 коронавирусной пневмонии

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 234 359. В течение прошедших суток зафиксированы 296 новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Также у 52 человек диагностирована пневмония.

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1609 летальных исходов).

За день выздоровели 1310 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 220 466).

На лечении находятся 12 284 больных COVID-19.