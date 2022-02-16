Монголия выделила $21,3 млн на профилактические медицинские осмотры всех граждан страны

CentralAsia (MNG) - С 1 мая в Монголии все граждане будут охвачены профилактическими медицинскими осмотрами.

Сегодня состоялось очередное заседание Кабмина, на котором были представлены решения, принятые на заседании. Как сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ч. Болортуяа, «в мае каждый гражданин будет привлечен к раннему медицинскому обследованию».

Правительство поручило министру здравоохранения С.Энхболду с 1 мая 2022 года включить каждого гражданина в раннюю диспансеризацию.

«Премьер-министр поручил всему населению быть вовлеченными в профилактику здоровья и раннее выявление. В нашей стране программные документы гласят, что каждый гражданин должен каждые два года проходить медицинский осмотр. К сожалению, в связи с низкой активностью наших граждан количество граждан, подлежащих обследованию, не превышает 10% и является недостаточным. Поэтому, в фонд медицинского страхования на профилактические медицинские осмотры было выделено 60,8 млрд тугриков ($ 21,3 млн). В этом контексте с 1 мая 2022 года мы начнем работу по привлечению граждан к обследованию и ранней диагностике», — сказал министр здравоохранения С.Энхболд.

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