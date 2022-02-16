Умер композитор индийских фильмов «Танцор диско» и «Танцуй, танцуй» Баппи Лахири

Баппи Лахири

CentralAsia (CA) - Индийский композитор и певец, считавшийся классиком «эпохи диско» в Болливуде, Баппи Лахири (настоящее имя — Алокеш Лахири), умер в 69 лет в ночь на среду в одной из клиник Мумбаи. Об этом сообщает The Indian Express cо ссылкой на заявление директора клиники, доктора Дипака Намджоши.

«В январе Баппи Лахири был доставлен в больницу с инфекцией грудной клетки и синдромом обструктивного апноэ во сне. Он был госпитализирован здесь на 29 дней, в том числе 18 дней он находился в реанимации», — отметил врач.

По его словам, 14 февраля Лахири выписали из клиники, однако через несколько дней состояние его здоровья ухудшилось, и он был экстренно госпитализирован.

«Он был в очень критическом состоянии, мы пытались его реанимировать, но в конечном итоге он скончался около 23:40–23:45 во вторник вечером», — добавил Намджоши.

Свои соболезнования семье и поклонникам Лахири выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Музыка Баппи Лахири была всеобъемлющей, прекрасно выражая разнообразные эмоции. Люди разных поколений с теплом относились к его произведениям. Всем будет не хватать его живой натуры», — написал политик в Twitter.

Лахири родился в 1952 году в Калькутте, на востоке Индии. В возрасте 19 лет он переехал в Бомбей и занялся актерской карьерой, а с конца 1970 годов начал записывать музыку. Большой популярности он добился в 1980 годах, когда записал множество диско-хитов в Болливуде.

Он являлся автором музыки к таким фильмам, как «Танцор диско» (1982), «Танцуй, танцуй» (1987), «Коммандос» (1988), «Любовь, любовь, любовь» (1989) и многим другим. Был соавтором таких хитов, как «Jimmy, Jimmy, Jimmy, Aaja» и «Goron Ki Na Kalon Ki».

За свою карьеру Лахири снялся более чем в 400 фильмах и записал сотни композиций. Некоторые песни в фильмах он исполнял самостоятельно.