ВТО намерена расширить техническую помощь Узбекистану для присоединения к организации

CentralAsia (UZ) - Заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел переговоры с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконжо-Ивеала, передает Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние процесса вступления Узбекистана в ВТО, а также актуальные задачи по дальнейшему продвижению переговоров в данном направлении, обозначенные в новой «Дорожной карте» мероприятий на 2022 год, разработанной совместно с Секретариатом Организации в целях активизации переговорного процесса.

Ключевой темой переговоров стали вопросы подготовки к предстоящему 5-му заседанию Рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО. Рассмотрен ход проработки новых документов, представленных Узбекистаном в Секретариат ВТО для проведения заседания, а также другие вопросы содержательного и организационного характера.

Руководством ВТО была выражена приверженность оказанию всесторонней поддержки Узбекистану в процессе присоединения к Организации и интенсификации двустороннего взаимодействия для оперативного решения возникающих вопросов. В данном ключе Н. Оконжо-Ивеала озвучила готовность Секретариата ВТО расширить техническое содействие Узбекистану для поддержки проведения двусторонних и многосторонних переговоров со странами-членами Организации.

Узбекской стороной было подчеркнуто приоритетное значение, которое придается в Узбекистане вопросу скорейшего присоединения к ВТО. В частности, было отмечено, что данный вопрос входит в число ключевых задач, обозначенных в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать тесный и регулярный диалог для ускоренного продвижения в решении обсужденных вопросов.