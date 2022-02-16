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Хакеры из Узбекистана атаковали правительственные сайты Украины и портал госуслуг
вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров
вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров

CentralAsia (UZ) -  Масштабная DDoS-атака на украинский портал государственных услуг "Дія", а также сайты Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины (ВСУ) была направлена из ряда стран, в том числе, из Узбекистана.

Во вторник украинский портал предоставления госуслуг «Дия» подвергся мощной DDoS-атаке из ряда стран, в том числе и из Узбекистана. Об этом в своем Telegram-аккаунте написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Приблизительно в 20:00, вслед за банками, мощная DDoS-атака началась и на портал «Дия», что было ожидаемо. Первоначальный вектор – Россия и Китай. Где-то 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты быстро «обрезали» это направление, но атака вернулась из Чехии и Узбекистана. И снова была «отбита», - написал министр в своем Telegram-канале.

Глава министерства цифровой трансформации уточнил, что для его ведомства такие действия хакеров не стали неожиданностью.

«Работаем под постоянным давлением и провокациями, но максимально мобилизованы и сконцентрированы. Сохраняем спокойствие и двигаемся дальше», – резюмировал министр.

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