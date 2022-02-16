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Российские ученые создали томограф для наблюдения за пациентами на ИВЛ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Ученые Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова (ЮРГПУ, Новочеркасск, Ростовская область), разработали первый отечественный электроимпедансный томограф, позволяющий наблюдать за состоянием дыхательной системы пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщили РИА Новости в пресс-офисе Центра управлениями проектами в промышленности.

Проблема отслеживания функционального состояния легких человека является на фоне пандемии COVID-19 считается специалистами одним из важнейших направлений респираторной поддержки. Важное клиническое значение имеет возможность длительного прикроватного мониторинга процесса дыхания в пред- и послеоперационном периоде, в том числе у больных, подключенных к аппаратам ИВЛ.

«Одним из направлений решения данной задачи является использование технических средств на основе электроимпедансной томографии», - рассказал доцент ЮРГПУ, кандидат технических наук Грайр Алексанян.

Электроимпедансная томография (ЭИТ) – это метод, основанный на оценке изменений распределения поля проводимости (импеданса) внутренних структур человека при прохождении через них электрического тока.

Преимуществом метода ЭИТ является его высокий уровень безопасности, отсутствие неприятных ощущений, возможность оценки функции легких непосредственно у постели больного, без необходимости транспортировки пациента в кабинет компьютерной томографии. Кроме этого, аппарат ЭИТ имеет небольшие размеры, мобилен и прост в обращении. Всего в мире есть несколько производителей данной медицинской техники, но в России аналогичные устройства пока не производятся.

«Наша команда разработала аппаратно-программный комплекс электроимпедансной томографии легких человека, предназначенный для мониторинга респираторной поддержки пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации», - добавил Алексанян. Этот аппарат уже проходит технические испытания, подготовка к ним шла совместно с Уральским оптико-механическим заводом имени Яламова (Екатеринбург).

Эта работа ведется в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» при финансовой поддержке министерства науки и высшего образования РФ.

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