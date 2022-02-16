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В Казахстане ожидается понижение температуры до -33 градусов

CentralAsia (KZ) -  Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды по Казахстану на 17, 18 и 19 февраля.

По данным агентства, в предстоящие трое суток территория Казахстана будет находиться под властью обширного антициклона из районов Черного моря, с чем ожидается погода преимущественно без осадков.

Согласно прогнозу, лишь на крайнем севере и в горных районах юго-востока республики под влиянием фронтальных разделов сохранится снег.

«Столбики термометров на севере ночью сохранятся в пределах 10-23 градусов мороза, в центре и на востоке - 17-27, в отдельных регионах - 33 градусов мороза, на юге - 5-15 мороза», - говорится в сообщении.

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