Узбекистан будет выдворять из страны иностранцев и лиц без гражданства за нарушения на госгранице

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане отныне за неуплату штрафов, предусмотренных за несоблюдение порядка пребывания на государственной границе, иностранным гражданам и лицам без гражданства грозит выдворение.

Кодекс РУз об административной ответственности» дополнен изменением, по которому иностранные граждане или лица без гражданства, в случае неуплаты штрафа за нарушение режима в пунктах пропуска через государственную границу, будут выдворены за пределы республики с последующим ограничением на въезд в страну сроком на 1 год.

В случае повторного нарушения, совершенного в течение 1 года после применения административного взыскания и неуплаты штрафа, иностранные граждане или лица без гражданства будут выдворены за пределы республики с последующим ограничением на въезд в страну сроком на 3 года.

Под нарушением режима в пунктах пропуска подразумевается несоблюдение порядка пребывания и передвижения лиц и транспортных средств в пунктах, а также противоправное проникновение лиц к закрытым местам и транспортным средствам.

Данная статья предусматривает штраф на граждан от 3 до 5, а на должностных лиц — от 5 до 10 БРВ (базовых расчетных величин, 1 БРВ равна около $25).