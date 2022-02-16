Население Казахстана за год выросло на 1,3%

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CentralAsia (KZ) - Бюро национальной статистики подготовило данные о демографической ситуации в Казахстане. Численность населения страны на сегодняшний день – 19 млн 125 тыс. 600 человек, среди которых городское население составляет 11 млн 355 тыс. 800 человек, а сельское – 7 млн 769 тыс. 800 человек. За прошлый год численность населения увеличилась на 248,5 тыс. человек или на 1,3%.

Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 23,41 родившихся, что на 5,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Число умерших составило 183,4 тыс. человек, что на 12,8% больше, чем в январе-декабре 2020 года (162,6 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 9,53 умерших на 1000 человек.

В 2021 году число прибывших в страну составило 10 тыс. 982 человека, число выбывших из страны – 32 тыс. 209 человек, сальдо миграции составило 21 тыс. 227 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 85,5%, выбывших – 85,3% от общего числа мигрантов.

По сравнению с январем-декабрем 2020 года, численность мигрантов, переезжающих в пределах республики, уменьшилась на 10,5%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 4 регионах страны: столица (31 тыс. 906 человек), Алматы (29 тыс. 253 человека), Шымкент (9 тыс. 774 человека) и Мангистауская область (239 человек).

Между тем, число навсегда покинувших Казахстан граждан только растёт. В прошлом году уехали 32 тыс. человек. Чаще всего граждане уезжают в Россию, Германию, Польшу и США.

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