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СГБ Узбекистана задержала члена «ИГ», принимавшего участие в боевых действиях в Сирии

CentralAsia (UZ) -  Сотрудники службы государственной безопасности доставили в Узбекистан члена организации «Исламское Государство», сообщает Телеграм-канал СГБ РУз «Хавфсизлик».

Как сообщается, 53-летний мужчина является уроженцем города Хивы. Мужчина со своим 28-летним сыном в период пребывания на заработках на территории России с 2009 года по 2015 год, попал под влияние вербовщиков международных террористических организаций.

В сентябре 2015 года отец и сын оформили поддельные паспорта Таджикистана и через Турцию выехали в Сирию с последующим примыканием в ряды членов международной террористической организации «Исламское Государство», где принимали участие в боевых действиях.

Отмечается, что позже Д.У. выехал из Сирии в одну из стран СНГ для совершения подрывных действий.

В результате сотрудники СГБ совместно с зарубежными партнерами, Д.У. задержан и доставлен в Узбекистан. Отмечаетя , что «при задержании «Д.У.» оказал активное сопротивление, и в дальнейшем выяснилось, что он не отказался от намерений по совершению «джихада».

В настоящее время ведется следствие, а его сын Д.Х. объявлен в розыск.

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