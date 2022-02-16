В Узбекистане за повреждение объектов культурного наследия грозит срок до 7 лет

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за уничтожение, снос или повреждение объектов материального культурного наследия, находящихся под охраной государства, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Соответствующий закон был подписан 15 февраля этого года, сообщает Телеграм-канал "Правовая информация".

В соответствии с поправками в статью 132 Уголовного кодекса Республики Узбекистан законом, подписанным президентом, за уничтожение, снос или повреждение объектов материального культурного наследия, находящихся под охраной государства, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, если оно совершено повторно или опасным рецидивистом; с причинением крупного ущерба; а также в случае совершения группой лиц по предварительному сговору.

Те же действия, совершенные с причинением особо крупного ущерба, наказываются лишением свободы до семи лет.

Согласно дополнениям, к Кодексу об административной ответственности, законом установлена административная ответственность за невыполнение предписаний Агентства культурного наследия и его территориальных управлений.

Совершение данного правонарушения влечет наложение штрафа на граждан - до 3 размеров БРВ (до 810 тыс. сумов или $75); на должностных лиц - до 5 размеров БРВ (до 1,350 млн. сумов или $124).