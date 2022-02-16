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В России за сутки выявили 179,2 тыс. случаев СOVID-19

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России выявлено 179 тыс. 284 новых случая заражения COVID-19, что на 7,5% больше, чем днем ранее (166 тыс. 631), передает оперативный штаб.

Лидерами по числу заражений стали:

Санкт-Петербург — 17 151;

Москва — 11 262;

Красноярский край — 7 193;

Новосибирская область — 5 428;

Пермский край — 5 203.

В больницы России за сутки попали 19 тыс. 573 человека, заболевших COVID-19. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 14 млн 659 тыс. 880 человек.

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