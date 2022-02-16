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За сутки в России от коронавируса скончались 748 человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 748 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 87 и Санкт-Петербурге — 75.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 342 тыс. 383 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 14,6 млн, из них выздоровели — 11,6 млн.

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