За сутки в России от коронавируса скончались 748 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 748 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 87 и Санкт-Петербурге — 75.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 342 тыс. 383 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 14,6 млн, из них выздоровели — 11,6 млн.