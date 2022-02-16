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В четырех регионах Узбекистана до конца года запустят 7 новых электростанций

CentralAsia (UZ) -  Семь новых электростанций общей мощностью 1,5 гВт будут введены в эксплуатацию в Узбекистане, сообщает 16 февраля пресс-служба Минэнерго страны.

Планируется ввести шесть тепловых электростанций и одну фотоэлектростанцию. Из них уже введены в строй в Бухарской области ТЭС мощностью 240 мВт, в Ташкентской области еще одна ТЭС, также 240 мВт. В апреле планируется запустить солнечную электростанцию на 100 мВт в Самаркандской области.

В марте в Ташкентской области планируется запустить еще две ТЭС общей мощностью 470 мВт, в Хорезмской — 174 мВт, в Самаркандской области — 220 Мвт к концу года.

С учетом новых генерирующих мощностей общая мощность электростанций Узбекистана превысит 16 гВт.

25 января в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане произошла масштабная авария в энергосистеме, которая выявила недостаточную связность и резервируемость энергосистемы страны.

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