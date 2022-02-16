Прошло 23 года со дня терактов в Ташкенте 1999 года

CentralAsia (UZ) - 23 года назад, утром 16 февраля 1999 года в Ташкенте в течение часа произошел целый ряд мощных взрывов.

В этот день, 16 февраля 1999 года, незадолго до начала заседания правительства Узбекистана, посвященного итогам экономического развития республики за минувший год, взрывы прогремели в нескольких местах Ташкента.

Взрывы произошли у кинотеатра «Искра», на площади Независимости, у главного управления Национального банка Узбекистана, здания Кабинета Министров, Службы национальной безопасности (ныне СГБ), резиденции президента Узбекистана «Дурмень» и в махалле по улице Абдуллы Каххара.

По официальной информации, погибло 13 человек, свыше 100 пострадало. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов в тот же день назвал теракт в том числе попыткой покушения на его жизнь и обвинил в произошедшем религиозных экстремистов и фанатиков.

Заседание правительства в тот день всё равно состоялось. Оно было перенесено в здание Законодательной палаты, и на нём выступил Ислам Каримов.