В Канаде на территории бывшей школы-интерната для коренных народов нашли десятки новых могил

Фото школы-интерната Св. Филиппа в Саскачеване из архива исторического общества Сен-Бонифация

CentralAsia (CA) - На территории бывшей школы-интерната в Канаде обнаружили 54 безымянных могилы детей коренных народов, сообщает Vancouver Island Free Daily.

Члены коренной нации Cowessess и Канадской федерации суверенных коренных народов (FSIN) заявили, что могилы были обнаружены возле школ-интернатов Форт Пелли и Сент-Филипс примерно в 265 км к северо-востоку от Реджайны и недалеко от границы с Манитобой. Обе школы находились в ведении католической церкви.

По информации портала, члены общины и выжившие заполнили спортзал школы Keeseekoose, чтобы услышать о результатах исследования. Аэрофотоснимки, прикрепленные на стенах, показывали места, где были обнаружены возможные захоронения. Там же были фотографии учеников, посещавших эти школы. Члены общины указали на братьев, сестер, друзей и родителей, которых они заметили на снимках.

«Это будет очень тяжелое время для нашей общины, когда мы узнаем, что у нас есть безымянные могилы в нашей общине, в наших местах общего пользования, по которым мы ездим каждый день, по которым мы ходим каждый день», - сказал представитель первой нации Keeseekoose Ли Китчемония.

Руководитель проекта Тед Квезанс сказал, что с помощью георадара было получено 42 совпадения, указывающих на возможность наличия необозначенных могил на территории Форт-Пелли, и еще 12 - в школе Святого Филиппа. Он сказал, что работы были приостановлены из-за снегопада, поэтому могил может быть больше.

Школа в Форт-Пелли функционировала с 1905 по 1913 год. Комиссия по установлению истины и примирению установила, что в школе была широко распространена проблема сексуального и физического насилия, что привело к увольнению школьного инспектора и директора в последнее десятилетие существования школы.

Глава Ассамблеи коренных наций Роуз-Энн Арчибальд сказала, что эти учреждения разрушают семьи.

«Есть дети, которые так и не вернулись домой. В частности, 54 малыша, для которых мы сегодня отводим место. Они одни из тысяч наших детей, которые не вернулись домой», - сказала она.

По оценкам, 150 тыс. детей первых наций, инуитов и метисов, посещали школы-интернаты. Комиссия зафиксировала по меньшей мере 4,1 тыс. смертей.

Ранее эксперты ООН по правам человека призвали Ватикан и правительство Канады расследовать гибель 215 воспитанников интерната для детей коренного населения в Канаде. Так, в конце мая текущего года на месте школы Камлупс для детей коренного населения в канадской провинции Британская Колумбия обнаружили останки 215 детей. Некоторые дети умерли в трехлетнем возрасте.

Многие бывшие воспитанники интернатов рассказывали о жестоком обращении, изнасилованиях и недоедании в таких школах. В 2015 году Канадская комиссия правды и примирения признала это «культурным геноцидом».