Посольство Саудовской Аравии: «Мы не продаем визы для хаджа в Таджикистане, они бесплатны»

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CentralAsia (TJ) - Посольство Саудовской Аравии в Душанбе выступило с заявлением о том, что получение паломнической визы в Таджикистане является бесплатным и информация о том, что виза стоит $500, не соответствует действительности.

Заявление было сделано посольством Саудовской Аравии 11 февраля, его копия была предоставлена «Азия-Плюс».

Заявление посольства последовало вслед за статьей Радио «Озоди», в которой сотрудник одной из компаний, занимающейся отправкой граждан в малый хадж, сообщил, что около $500 долларов от выплаченных паломниками денег уходит на визы и сборы в Саудовской Аравии.

«Посольство Королевства Саудовская Аравия в Таджикистане, комментируя этот вопрос, заявляет, что виза для совершения умры выдается посольством. Сообщения о том, что Королевство взимает плату за выдачу виз для паломничества, являются необоснованными», - говорится в заявлении посольство.

В заявлении также отмечается, что визы для совершения хаджа являются бесплатным, а для совершения малого хаджа посольство бесплатно выдаёт визы компаниям, имеющим лицензию Комитета по делам религии Таджикистана.

Радио «Озоди» недавно опубликовало статью «Монополия и препятствия для совершения малого хаджа из Таджикистана». В материале говорится о том, что до недавнего времени граждане Таджикистана могли совершать Хадж «умра» (малый хадж) только посредством двух компаний - «Расул Сохтмон» и «Ормон».

Эти компании имели монополию и исключительное право на организацию поездок в хадж. Вполне возможно, что из-за того, что организация хаджа была ограничена двумя фирмами, это стало одной из основных причин высокой стоимости паломничества по сравнению с некоторыми соседними странами.

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