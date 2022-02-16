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Казахстан определил состав на Паралимпийские игры в Пекине

CentralAsia (KZ) -  Казахстан будут представлять 5 спортсменов по двум видам спорта на XII Зимних Паралимпийских играх — 2022 в Пекине, сообщает Orda.kz.

В состав национальной Паралимпийской сборной вошли Александр Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко. Казахстанцы будут выступать на пара лыжных гонках и пара биатлоне. Ербол Хамитов, бронзовый призер Кубка мира по пара лыжным гонкам и мастер спорта международного класса, определен знаменосцем Паралимпийской сборной Казахстана.

«В этом году ситуация с COVID-19 помешала полноценному участию наших спортсменов по зимним паралимпийским видам спорта в Паралимпиаде. Во время подготовки к получению лицензий некоторым спортсменам не удалось пройти квалификационные раунды паралимпийского цикла. Изначально планировалось большее количество спортсменов. Но сейчас наша сборная едет не в полном составе. Наши паралимпийцы проделали огромную работу на пути к зимним играм. В любом случае, само участие в паралимпиаде уже большое достижение. У наших ребят есть огромный потенциал, стремление к победе и непоколебимая вера в свои силы», — поделился президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Борантаев.

Церемония открытия Паралимпийских игр пройдёт 4 марта этого года.

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