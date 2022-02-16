Центробанк Узбекистана стал одним из крупнейших покупателей золота в мире

CentralAsia (UZ) - В декабре Центробанк Узбекистана стал одним из крупнейших покупателей золота в мире, сообщает World Gold Council.

За месяц Центробанк Узбекистана приобрёл 8,4 тонны драгоценного металла, заняв второе место в мире. Регулятор пополнил свой золотой запас после рекордной распродажи в ноябре — тогда было реализовано 21,5 тонн золота.

Суммарный объём золота в официальных резервах в последнем месяце 2021 года вырос на 14,2 тонны. Крупнейшим покупателем стала Турция, после распродажи вновь увеличив свой резерв на 10,1 тонн — на конец года он составил 394,2 тонны.

На третье место вышел Резервный банк Индии с приростом в 3,7 тонн золота. Четвёртым стал Кыргызстан, добавивший к запасу драгметалла 1,1 тонн.

Активнее всех в декабре продавал золото Нацбанк Казахстана — 4,8 тонн. На втором месте — Шри-Ланка, за месяц продавшая 3,6 т или половину своего золотого запаса. Третьей стала Польша с 1,6 т.

Мировой золотой запас в прошедшем году вырос на 463 тонны, увеличиваясь 12-й год подряд. Банки продолжают увеличивать резервы в драгметаллах, отчасти поддерживая спрос — ожидается, что так будет и в 2022 году

ЦБ Узбекистана за год увеличил золотой запас на 30 тонн. Тем самым регулятор обеспечил место в первой пятёрке стран по этому показателю.

Первое место занял Таиланд, купивший 90 тонн золота. Следом за ним идёт Индия (+77,5 тонн) — прирост её запаса поставил рекорд с 2009 года. Также Узбекистан опередили Венгрия (+63 тонн) и Бразилия (+62 тонн). Венгерский золотой запас за год увеличился в 3 раза.

Золото в 2020 году обеспечило почти 40% экспорта Узбекистана (50% за январь-август) — его продали на $5,8 млрд. В III квартале того года Узбекистан стал главным поставщиком драгметалла в мире.

Однако из-за отката цен в 2021 году Узбекистан продавал его только на пиках — в мае и начале июня, а также в октябре-ноябре. Годовая продажа золота упала до $4,1 млрд, оно лишилось статуса главной статьи экспорта.

На 1 января 2022 года золотой запас Узбекистана составлял 360,8 тонн, с оценочной стоимостью $20,95 млрд. Это примерно 60% всех официальных резервов страны.