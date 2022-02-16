Мэры Бишкека и Ташкента обсудили перспективы сотрудничества

CentralAsia (UZ) - В администрации Ташкента состоялась встреча глав столиц Узбекистана и Кыргызстана — хокима столицы Узбекистана Джахонгира Артикходжаева и мэра Бишкека Айбека Джунушалиева, сообщила 16 февраля пресс-служба ташкентского хокимията.

Глава Ташкента для более плотного партнерства предложил подписать План по сотрудничеству между столицами Кыргызстана и Узбекистана, включив в него проведение дней Ташкента в Бишкеке и дней Бишкека в Ташкенте, наполнив события не только культурной программой, но и общением бизнесменов двух стран для развития партнёрских проектов.

Айбек Джунушалиев отметил, что после последней встречи глав государств двух стран дружественные отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном перешли на новый уровень развития. Мэр Бишкека подчеркнул, что следит за преобразованиями в Ташкенте, и прибыл в столицу вместе с рабочей группой специалистов в области благоустройства и ЖКХ для плотного общения с коллегами в Ташкенте.

Мэр Бишкека рассказал об оптимизации структуры работы мэрии, работе с молодёжью в 48 массивах Бишкека, необходимости замены подстанций электроснабжения города, строительстве трёх развязок для разгрузки транспортных проблем, строительстве новых школ и спортивных сооружений. «Мы понимаем высокую ответственность, ведь столица страны должна быть лидером, — подчеркнул мэр, — и хотели бы использовать опыт Ташкента в решении многих вопросов».

Мэр Бишкека и хоким Ташкента подписали План по сотрудничеству между столицами Кыргызстана и Узбекистана.

Гости проследовали в Ситуационный центр, созданный на платформе «Цифровой Ташкент», где были продемонстрированы возможности как оперативного управления городскими службами, так и аналитических материалов для прогнозирования на будущее. Для примера на карте города были показаны очаги мусора, выявленные по обращениям граждан, а также мусороприёмные пункты и их пешеходная доступность, что показало необходимость для ГУП «Махсустранс» перенести мусороприёмные пункты в более доступные места.

Также гостям показали «тепловые карты» города по доступности школ и комплексному «индексу комфортности». Жахонгир Артикходжаев отметил, что заместители, районные хокимы и все городские службы направляются именно в «красные» зоны для нормализации ситуации по всем городу. Гостей заинтересовала транспортная составляющая комплекса — им показали все автобусы, движущиеся в режиме реального времени на карте города с выводом данных о каждом автобусе и обо всех маршрутах в общей таблице.

После знакомства с Ситуационным центром гости в сопровождении хокима и его заместителей направились в «Технопарк» столицы.