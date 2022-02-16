Столицу Таиланда переименуют на новое название, включенное в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное в мире

CentralAsia (CA) - Королевский ученый совет Таиланда объявил о смене официального названия столицы страны, Бангкока, в написании латиницей. Теперь город в записи на иностранных языках будет именоваться Krung Thep Maha Nakhon (Крунг-Тхеп-Маха-Накхон). Название переводится как «Город Ангелов Великая Столица».

Название Бангкок по-прежнему может применяться, но оно станет неофициальным. Решение о смене официального наименования еще должна будет одобрить правительственная комиссия.

Смена официального иноязычного названия состоялась в рамках реформы, суть которой состоит в унификации всех географических обозначений для соответствия текущим реалиям, поясняет Bangkok Post, — названия приводят в большее соответствие со звучанием оригинальных местных обозначений. Поэтому смена обозначения коснется не только Бангкока. Например, принятое в Таиланде написание названия столицы Италии Рима будет изменено с Rome на Roma.

Новое официальное название Бангкока, Крунг-Тхеп-Маха-Накхон — это сокращение от полного местного названия города, которое включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное название столицы. Полностью название столицы Таиланда состоит из 168 знаков и звучит как Krungthepmahanakhonamonrattanakosinmahintharaayuthayamahadilokphopnoppharatratchathaniburiromudomratchaniwetmahasathanamonpimanawatansathitsakkathattiyawitsanukamprasit.

В переводе это значит «Город ангелов, великий город, город — вечное сокровище, неприступный город Бога Индры, величественная столица мира, одаренная девятью драгоценными камнями, счастливый город, полный изобилия грандиозный Королевский Дворец, напоминающий божественную обитель, где царствует перевоплощенный бог, город, подаренный Индрой и построенный Вишвакарманом».