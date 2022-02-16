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Президент Узбекистана поручил раздать населению 350 тысяч овец и коз, направив на это $100 млн

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания поручил раздать населению 350 тыс. овец и коз на основе кооперации, направив на это $100 млн. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба президента.

Мирзиёев отметил, что в текущем году можно обеспечить занятость не менее 300 тысяч человек в животноводстве, 150 тысяч - в овцеводстве и козоводстве, 1,2 миллиона - в шелководстве, всего - 1 миллион 650 тысяч человек.

Для этого, прежде всего, необходимо увеличить поголовье скота за счет кооперации в домохозяйствах.

С февраля этого года сельскому населению начнут выделять иностранные кредитные средства сроком на 10 лет с льготным периодом 3 года. Производители смогут получить компенсацию по кредиту в части ставки, превышающей 14%, поручительство в размере 50 % от суммы кредита, а также возмещение 20 процентов расходов на приобретение оборудования для гидропонного выращивания кормов.

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