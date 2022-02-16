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В Ташкенте запустят 18-метровые «автобусы-гармошки»

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте планируется запустить 18-метровые автобусы. Всего в столице будут эксплуатировать 50 таких «автобусов-гармошек».

Как сообщает Repost.uz, начальник Транспортного управления Ташкента заявил, что в столице запланирована эксплуатация 50 «автобусов-гармошек», длинна которых составляет 18 метров.

Отмечается, что автобусы будут оборудованы кондиционерами.

В Узбекистане уже использовался автобус примерно таких же размеров (его длина была равна 16,5 метров), а его вместимость была рассчитана на 160 человек.

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