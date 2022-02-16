Под Ташкентом трое мужчин украли банкомат, оказавшийся пустым

CentralAsia (UZ) - В Ташкентской области неизвестные похитили банкомат «Kapitalbankа», а позднее выбросили его в реку, сообщает Следственный департамент МВД Узбекистана.

Оператор «Kapitalbank» обратился в ОВД Уртачирчикского района с заявлением, в котором сообщил, что в ночь на 26 января неизвестные лица украли банкомат, тем самым нанеся ущерб в 145 млн сумов ($13,3 тыс.).

Выяснилось, что преступление совершили 24-летний Э.А., 22-летний С.Н. и 23-летний Ю.Д., проживающие в Уртачирчикском районе Ташкентской области.

В ходе следствия, нарушители признались, что взломали банкомат, но поскольку в нем не было денег, они выбросили его в реку Чирчик, протекающую по территории Бектемирского района Ташкента.

По данному факту следственным отделом при ОВД Уртачирчикского района возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 169 (кража) Уголовного кодекса.