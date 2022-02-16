Узбекистанцы тратят на мясо, молоко и яйца 30% повседневных расходов - Шавкат Мирзиеев

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 16 февраля под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по обсуждению приоритетных задач в животноводческой отрасли.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, на совещании проанализированы нынешнее состояние и возможности в сфере. В ходе заседания было отмечено, что в стране на мясо, молоко и яйца уходит 30 процентов повседневных потребительских расходов населения.

Глава государства подчеркнул, что в текущем году можно обеспечить занятость не менее 300 тысяч человек в животноводстве, 150 тысяч - в овцеводстве и козоводстве, 1,2 миллиона - в шелководстве, всего - 1 миллион 650 тысяч человек.

Определено, что с текущего года будут предоставляться льготные кредиты для закупки породистых овец и коз, переработки молока, мяса и шерсти, создания кормовых цехов.

В этом году в отрасли запланировано реализовать 123 крупных проекта. Глава государства подчеркнул, что наряду со своевременным запуском проектов необходимо искать дополнительные возможности и расширять площади под кормовые культуры.

По обсужденным на совещании вопросам заслушаны информация руководителей отраслей и регионов, мнения и предложения предпринимателей.