Музееведы Узбекистана и Туркменистана обсудили вопросы совместного изучения реликвий эпохи Темуридов

CentralAsia (UZ) - Состоялась видеоконференция между представителями Государственного музея истории Темуридов при Академии наук Узбекистана и Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана на тему «Изучение и реставрация реликвий и архитектурных памятников эпохи Темуридов», сообщает ИА «Дунё».

На конференции обсуждались перспективы сотрудничества в области изучения и реставрации реликвий и памятников архитектуры времен правления Темуридов.

Особое внимание было уделено вопросам взаимного участия в музейных мероприятиях Узбекистана и Туркменистана, организации различных совместных выставок и обмена научным опытом.

В завершение мероприятия Государственный музей истории Темуридов Узбекистана и Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана договорились о подготовке к подписанию Меморандума о сотрудничестве.