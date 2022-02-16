экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Эрдоган по телефону договорится с Путиным о трехсторонней встрече с Зеленским в Стамбуле
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В случае позитивного ответа от президента России Владимира Путина, будет, вероятно, проведена трехсторонняя встреча в Анкаре или Стамбуле с участием лидеров России, Украины и Турции. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

«Если господин Путин положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре [вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским]. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров с ним. Соответственно, будем стараться. Потому что настоящая война в регионе — плохой знак», — отметил он.

В конце января Эрдоган предложил организовать встречу лидеров России и Украины «с глазу на глаз». По его словам, турецкую сторону огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны.

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын также отмечал, что турецкий политик пригласил Путина и Зеленского в Турцию, «чтобы уладить разногласия» между странами. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк счел предложение Эрдогана продуманным.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Единственный узбекистанец на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине дисквалифицирован за заезд не по правилам
  • Выдвинут второй кандидат в президенты Туркменистана — Агаджан Бекмырадов
  • В Монголии устанавливается коллективный иммунитет, и пандемия становится эндемичной, — советник Минздрава


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com