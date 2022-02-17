Монголка вошла в основной состав сборной США по керлингу на колясках на Паралимпийских играх

CentralAsia (MNG) - Бат-Оюун Уранчимэг, монгольская девушка, которая будет представлять сборной США по керлингу на колясках на зимних Паралимпийских играх 2022 года. Хотя она и стала гражданином США, но уехала в США всего 20 лет назад.

Она родилась в 1973 году. По приглашению друга уехала в США, но там попала в автокатастрофу и потеряла сознание ниже пояса. Во время лечения она решила там жить и работать и стала гражданкой США.

У.Бат-Оюун начала заниматься керлингом на колясках шесть лет назад и в прошлом году заняла четвертое место на чемпионате мира в этом составе команды и они завоевали право на участие в Паралимпиаде.

«Когда я приехала в чужую страну и всего через семь дней я попала в аварию и узнала, что не смогу стоять на ногах из-за травмы позвоночника. В то время у меня было много вопросов о том, как жить дальше. Как привезти сюда двоих детей, или как построить остаток жизни в инвалидной коляске. Благодаря своей семье, друзьям и добрым людям я смогла самостоятельно построить жизнь в инвалидном кресле», — сказала она прессе.

«Мне даже не снилось, что я смогу стать чемпионом мира и выступать за США. В возрасте 40 лет я заново открыла себя и начала заниматься керлингом. Я стала гражданином США в 2008 году, еще до того, как начала заниматься этим видом спорта.Помимо работы, я не всегда езжу на родину в Монголию из-за постоянных тренировок».

И она будет играть за США в Пекине на зимних Паралимпийских играх.

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