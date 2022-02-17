экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия планирует открыть постоянный прямой рейс в США в 2023 году

CentralAsia (MNG) -  Управление гражданской авиации Монголии провело вторую встречу с соответствующими должностными лицами для обсуждения запуска прямого рейса между Монголией и США.

На встрече обсуждался процесс налаживания воздушного сообщения между двумя странами, заключение соглашений о воздушном сообщении, а также требования и подготовка других стран к прямым рейсам Федерального авиационного управления США.

АО «МИАТ» также представило варианты прямых рейсов между Монголией и США.

По словам посла Монголии в США У.Батбаяр, к 2023 году обе стороны планируют совершить первый прямой рейс.

Преимущество прямого рейса заключается в экономии времени и денег для граждан, путешествующих в США и Монголию и обратно. Кроме того, прямые рейсы между Монголией и США станут важной вехой в экономическом и двустороннем сотрудничестве.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Под Ташкентом трое мужчин украли банкомат, оказавшийся пустым
  • Британские СМИ назвали время «вторжения» России на Украину
  • Президент Узбекистана поручил раздать населению 350 тысяч овец и коз, направив на это $100 млн


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com