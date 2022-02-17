Монголия планирует открыть постоянный прямой рейс в США в 2023 году

CentralAsia (MNG) - Управление гражданской авиации Монголии провело вторую встречу с соответствующими должностными лицами для обсуждения запуска прямого рейса между Монголией и США.

На встрече обсуждался процесс налаживания воздушного сообщения между двумя странами, заключение соглашений о воздушном сообщении, а также требования и подготовка других стран к прямым рейсам Федерального авиационного управления США.

АО «МИАТ» также представило варианты прямых рейсов между Монголией и США.

По словам посла Монголии в США У.Батбаяр, к 2023 году обе стороны планируют совершить первый прямой рейс.

Преимущество прямого рейса заключается в экономии времени и денег для граждан, путешествующих в США и Монголию и обратно. Кроме того, прямые рейсы между Монголией и США станут важной вехой в экономическом и двустороннем сотрудничестве.

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