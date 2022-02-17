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Японский дизайнер создал лампы напоминающую традиционные монгольские юрты

CentralAsia (MNG) -  HAY запускает новую коллекцию освещения, напоминающую традиционные монгольские юрты, - сообщает HYPEBAE.

HAY расширяет свою серию «Pao» тремя новыми вариантами ламп. Разработанная Наото Фукасавой линия напоминает традиционные монгольские юрты.

Портативная лампа Pao является выдающейся в коллекции и состоит из прочной стали. Доступный в цветовых решениях «Красный», «Черный» и «Белый», продукт излучает теплый приятный свет, а выключатель света умело спрятан в тени. Подвеска Pao, подходящая для отелей, конференц-залов и ресторанов, имеет увеличенный силуэт и предназначена для подвешивания к потолку. В других местах торшер Pao выпускается в вариантах из стали или стекла.

Коллекция «Pao» теперь доступна на веб-сайте HAY и в ее розничных магазинах по цене от 139 до 425 евро (примерно от 158 до 483 долларов США).

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